感情中最幸福的時刻非熱戀期莫屬，不少情侶會表現得異常黏人，對此，《搜狐網》運勢專欄就點名5星座，只要熱戀期的新鮮感消失殆盡，就會開始對戀人忽冷忽熱，讓另一半無所適從。

牡羊座：

牡羊座感情來得直接而濃烈，熱戀期間會投入全數熱情，愛得轟轟烈烈，恨不得每天都膩在一起，不過時間一久，新鮮感一過，感情也隨之淡了，變得若即若離，懶得分享自己的喜怒哀樂。

射手座：

射手座熱愛自由不願意被束縛，感情也不例外，雖然剛在一起時會付出全部熱情，愛得難分難捨，但是熱戀期一過，感情就會逐漸歸於平淡，偏偏他們又最受不了平淡的生活，轉而將更多心思放在其他地方，難免讓人覺得若即若離。

水瓶座：

自戀的水瓶座在熱戀期時，會在戀人面前展現完美的形象，但其實他們本性並沒有那麼勤快謹慎，等到熱戀期過了就會「懶癌」上身，不僅打扮越來越隨心所欲，也會縮回自己的世界做自己想做的事，但其實這只是水瓶的正常狀態，但對另一半而言，的確有點忽冷忽熱，難免感到不安。

天秤座：

天秤座的人做事隨興，對人忽冷忽熱全憑自己的喜好，熱戀期時會費盡心思討好另一半，但是過了熱戀期後，天秤座的激情就會自動消退，變得更想要自己的私人空間，並大幅度減少對另一半的關愛。

雙子座：

善變的雙子座是典型的3分鐘熱度，向來喜歡追求新鮮感，過於一成不變的生活對他們來說十分煎熬，熱戀期時對於戀人百般呵護、甜言蜜語，但是新鮮感一過，他們的注意力就會被其他新鮮的事物轉移，變得若即若離。

(中時新聞網)