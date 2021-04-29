據統計，截至去年為止，我國共有逾70萬名移工，勞動部今天舉行「五一勞動節」全國模範勞工表揚典禮，首度納入移工，來台灣13年的印尼籍移工Sukadi Sulastri來台時首任照顧一名重癱臥床的患者，其後再照顧嚴重失能長者，除了自主精進烹飪技術外，更參加印尼辦事處舉辦的空中大學攻讀學位，獲頒全國模範勞工。

Sukadi Sulastri休息時間不斷自我學習，學會中文、英文能與長者順暢溝通外，還學習台灣菜餚料理課程，還曾參與國際烹飪比賽；Sukadi Sulastri說，13年前為了獲得更好的收入、照顧家裡的小孩，因而選擇來台工作，「當時的選擇真的是對了」，尤其台灣的僱主都很照顧他們，沒有遇到困難。

Sukadi Sulastri也提及，此次獲得模範勞工後，雇主比她還興奮，甚至連忙打電話給其他人。

此外，年64歲的阮崑民，因嚮往火車駕駛員工作，自從退伍後就在台鐵工作近40年，曾經在1988年發起由火車司機員聯誼會發起的罷工，希望爭取適用勞基法加班費計算，也成功爭取到。

阮崑民回憶，在台鐵工作的日子中最辛苦的為過去的夜間特快、貨車等，但最驕傲的地方莫過於平安的把每位乘客帶回家中。

阮崑民也說，雖然擔任司機員60歲時被命令退休，但隨即轉任潮洲機廠「陽光小站」繼續工作，將工作到65歲為止。

勞動部表示，今天共有56名模範勞工獲獎，其中包括5名移工，展現勞動保障不分產業、不分國籍的普世價值，也將在明天晉見總統蔡英文，表達對獲獎的勞工最高的敬意。

(中時 )