電動車夯透。即使在新冠疫情籠罩下，去年我國汽車掛牌數仍逆增4％，其中貢獻主力是電動車，較前一年暴增6成，在全體新增掛牌數中已達1成，等於賣10輛新車有1台是電動車。而且電動車產值來到97億，占整體汽車業產值也逼近3％，今年更看破百億，繼續攀升。

經濟部發布後疫情時期汽車產業轉型調查，在疫情控制得宜、政府推出汰舊換新貨物稅補貼注下，去年汽車新增掛牌數達45.7萬輛，創下2006年以來最高紀錄，年增4％。

其中電動車漸為新增掛牌數成長主力，2020年共掛牌4.8萬輛，年增59.6％，占整體汽車新增掛牌數比重超過1成，反觀燃油車掛牌數年減0.1％。

電動車產值97億明年比2019年55億飆升，占整體汽車比重上升至2.8％，經濟部估計今年可破百億門檻。

但是整體汽車零組件出口仍受疫情打擊，2020年上半年年減13.8％，下半年在各國工廠接續復工，拉貨動能回溫後，全年出口繳出36.69億美元，為2013年以來最低，年減6.1％。

經濟部表示，我國具備通訊、安全系統、行車輔助系統、車用晶片等製造上的優勢，且業者在動力馬達、電池、電力元件等關鍵零組件已成功打入國際車廠供應鏈體系，未來可善用產業優勢加速研發，在全球電動車崛起浪潮中扮演關鍵角色。

(中時 )