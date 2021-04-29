桃園70歲確診老翁跳舞上課趴趴走 衛生局匡列171人採檢 18:392021/04/29 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心公布案1112活動足跡，遍及活動中心與麵食館。(報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央日前公布新冠肺炎確診個案1112的足跡，該70歲老翁曾至多處公共場所，包括桃園市平鎮區北興活動中心、桃園市中壢區懶得煮麵館、桃園市中壢區阿曼達舞場及桃園市桃園區中埔國小，桃園市衛生局針對該老翁的足跡匡列171名接觸對象，目前正在通知該171人採檢、居家隔離，人數也陸續更新中。 證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光 訂閱影音： 中時新聞網 阿波羅11號太空人柯林斯辭世 享耆壽90歲 腳踏車黑變黃 嫌犯竊車「變裝」仍遭逮 (中時 ) #足跡 #老翁 #確診 #公共場所 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加密幣賭局1／年交易額5,000億 學生、新鮮人都想進場 11:082021/04/29 財經 德國醫院爆命案4死1重傷 51歲女嫌遭逮捕 10:202021/04/29 國際 本土暴增3確診 華航機師傳給2家人 3人抗體陽性 13:492021/04/28 生活 「世界正在注視台灣」 美國南卡大學刊文介紹最年輕的國民黨主席 15:022021/04/29 政治 彭淮南獲頒清大名譽博士演講全文 透露收到95歲老伯鼓勵信 12:312021/04/29 財經 鄭文燦證實：華航諾富特主管染疫 「有民眾前往消費」 11:142021/04/29 生活 北市訂自治條例 電子煙不准賣 04:102021/04/29 地方新聞 林口康橋2人染疫 全校改線上教學 04:102021/04/29 焦點要聞 防疫旅館淪陷首例 華航諾富特員工確診 4／17已有症狀 14:242021/04/29 生活 本土增2例 防疫旅館員工、機師家人染疫 14:252021/04/29 生活 機師家人染疫 指揮中心傾向不擴大採檢 04:102021/04/29 財經要聞 生活熱門新聞 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 案1112跑去跳舞4.5小時 網翻出當天舞場照片傻眼：全完了 - 生活 比華航機師還恐怖！他點這一例非同小可：陳時中恐要跌落神壇 - 生活 鄭文燦證實：華航諾富特主管染疫 「有民眾前往消費」 - 生活 雨才剛往南 鄭明典爆：失蹤高氣壓又出現 恐遇最悲慘狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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