中央日前公布新冠肺炎確診個案1112的足跡，該70歲老翁曾至多處公共場所，包括桃園市平鎮區北興活動中心、桃園市中壢區懶得煮麵館、桃園市中壢區阿曼達舞場及桃園市桃園區中埔國小，桃園市衛生局針對該老翁的足跡匡列171名接觸對象，目前正在通知該171人採檢、居家隔離，人數也陸續更新中。

證實有主管確診！諾富特飯店緊急清空 陳時中親致歉85秒廣播曝光

(中時 )