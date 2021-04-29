繼新疆棉風波之後，全球第二大棉花生產國印度疫情大爆發，衝擊全球棉花供應量，國際棉價再度調漲，國內主要棉紗廠及庫存量高的南紡（1440）、東和（1414），第二季營運可望加分。

另外，缺棉，棉花替代品尼龍棉、化纖產品也有機會增加銷量。國內主要尼龍廠力鵬（1447）與集盛（1455）是否成為棉花漲價的受益者，也是第二季市場觀察的焦點。

在4月中旬，市場棉價在88美分上下。受到印度疫情影響，4月底，報價已來到93-95美分。市場更預期，若印度疫情持續嚴重，棉價還有上漲空間。

而南紡目前手中庫存量在六個月以上，平均價格都在80美分左右。

市場指出，近一年來，棉花期貨價格因天災、蟲害以及市場需求回升之故，棉花價格已大漲3-4成；而品牌廠拒用新疆棉紛爭，對棉價也起了推波助瀾之效，現在又面對印度棉花產出出現問題，預期，至第二季底，全球棉花價格會呈「易漲難跌」走勢。

南紡認為，印度疫情衝擊全球棉花供需市況，比抵制新疆棉所造成的市場供應鏈缺料的情況還要嚴重。

由於先前新疆棉事件，已讓與棉花特性相似的替代品之一的尼龍仿棉產品需求提升，並拉升尼龍相關產品價格維持高檔，激勵尼龍產業景氣站在近幾年來的高峰；這次印度疫情加重，是否會刺激尼龍相關產品需求再一次攀升，市場全力關注中。

力鵬指出，成衣服飾廠訂單量增加，品牌場下單動能增強，加上原料價格上漲，今年至今，已讓尼龍有一波漲價。此次印度疫情是否會掀起另一波產品價格上漲，預期應是正向的。

集盛指出，印度棉花產能不出，一定對紡纖供應鏈有衝擊，應也會激發下游客戶拉貨動能，對訂單量持續增加是可預期的。

(工商 )