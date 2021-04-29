為強化發行市場功能及扶植創新事業發展，證交所29日與勤業眾信聯合會計師事務所及花旗（台灣）銀行合作辦理「110年度推動優質企業上市說明會」，會中介紹「台灣創新版」制度及規定，並邀請專家就創新公司發展及進入資本市場等相關議題進行專題演講。

證交所表示，次活動吸引近50名企業代表出席，包括半導體、醫療服務及汽車等產業且對資本市場議題有興趣之企業主及高階主管與會。

證交所總經理簡立忠在會中表示，為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場籌資，今年3月31日已經正式公告「台灣創新板」相關規章修正條文，並於4月12日受理首家創新板公司申請上市」。

簡立忠指出，台灣資本市場已具備相當完整的多層次架構，處於不同營運發展階段的公司，均可選擇最適合自己的籌資平台，鼓勵符合一定條件之創新公司進入資本市場籌集資本、擴大營運，並助其快速成長，亦可增加上市投資標的多元性，為資本市場增添活水。

考量創新公司於創設初期大多處於虧損、甚或尚無營收的營運特性，證交所參考國際主要資本市場實務，訂定以「市值」為核心的上市標準，並輔以營收或營運資金之上市條件。

另外，有鑒於創新板上市公司所屬產業快速更迭，營運風險亦較高，因此僅限符合相當財力門檻暨投資經驗之合格投資人得參與交易；同時，為強化創新板上市公司之資訊揭露，除比照現行上市公司規定外，並鼓勵創新公司加強揭露總體及產業面訊息供投資人參考，進而彰顯公司合理價值。

證交所表示，將持續推動優質企業上市，創新板的推出除希望爭取本土創新業者留在國內資本市場上市掛牌外，亦積極推動海外台商及國際創新事業來台上市，致力打造創新上市生態圈。創新板預計於今年第三季正式開板，未來期能為台股注入新動能。

(工商 )