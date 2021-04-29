「山河戀」輕越野路跑嘉年華開始接受報名。（坪林區公所提供）

2021低碳馬拉松「山河戀」輕越野路跑嘉年華，將於6月5日在新北市坪林區舉行，正值春茶上市，本次路跑首度與新北好茶春季茶節活動結合，現場將有好茶市集、茶鄉創意闖關拿好禮及茶文化DIY體驗等活動，報名日期自即日起至5月5日，名額有限，詳情可查詢網站（https：／／bao-ming.com／eb／content／4797＃23462）。

路跑活動分為輕鬆路跑5k組、健康路跑11k組、23K超半馬組以及44.5K小超馬組。路跑路線包括適合親子同行的北勢溪觀魚步道及𩻸魚堀自行車道，路面平坦，沿線可欣賞茶山景緻、北勢溪、𩻸魚堀溪魚群悠游風光，小超馬組還包括難度較高的越野賽道、金瓜寮魚蕨步道，賽道兩旁充滿各式原生蕨類，讓跑者沿著金瓜寮溪享受馳騁在原始山林中的快意自如。

坪林區長周慶珍表示，坪林區屬水源保護區，生態資源豐富，並有3條沿溪整建的自行車道及20條親山親水的生態步道。坪林因為長期配合新北市政府執行封溪護漁政策，溪流內魚群豐富，另外路跑活動將與新北好茶茶節活動結合，更增添活動的多樣性及豐富性，歡迎大家報名參賽，一同前來體驗穿梭在山水之間很不一樣的路跑活動。

(中時 )