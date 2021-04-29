衛福部部長陳時中一個月前針對小三通的復航議題表示，「只要陸委會提出，衛福部就不會反對」，當時陸委會回應，將會同相關機關研議，一個月過去，對於是否已擬出小三通相關開放措施及確切時間，陸委會副主委邱垂正29日表示，相關機關正積極評估、研議中。

福建省29日頒布「台胞往來便利措施」，自5月10日起，台民眾入境只需2天隔離，搭配另外19天可往來住宿地與工作地點，即邊觀察、邊工作的檢疫方式；另，金、馬居民28天內未去外地者，循小三通到福建，免隔離。

至於台灣方面小三通何時復航，衛福部部長陳時中一個月前曾說「只要陸委會提出，衛福部就不會反對」，邱垂正29日表示，有關於恢復兩岸人員往來交流的整體規劃，將在兼顧防疫及逐步推動兩岸交流方面，配合指揮中心對疫情的科學判斷以及國際間疫情的發展，以及國內防疫量能、兩岸互動情勢等相關因素來檢討恢復兩岸人員及運輸往來，逐步循序漸進進行調整，有關於恢復小三通客運，相關機關正積極評估、研議中，將逐步推動。

(中時 )