民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺等罪，訊後遭聲押；今天民進黨台北市黨部下午召開執委會，民進黨發言人顏若芳表示，黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬待。
顏若芳表示，決議將趙姓黨員除名一案送交評議委員會，且評議委員會也立即受理立案調查，將儘速做出處分。
顏若芳重申，民進黨針對此事件也已有嚴正的態度，民進黨也會持續關注台北市黨部後續處置狀況，並適時向社會大眾說明。
(中時 )
民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺等罪，訊後遭聲押；今天民進黨台北市黨部下午召開執委會，民進黨發言人顏若芳表示，黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬待。
顏若芳表示，決議將趙姓黨員除名一案送交評議委員會，且評議委員會也立即受理立案調查，將儘速做出處分。
顏若芳重申，民進黨針對此事件也已有嚴正的態度，民進黨也會持續關注台北市黨部後續處置狀況，並適時向社會大眾說明。
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