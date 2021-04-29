前AV天后明日花綺羅不僅身材傲人，還擁有一張宛如洋娃娃般的精緻臉蛋，不過她自出道以來，就被盛傳是人工美女，甚至還登上「最想整型成她的女星」排行冠軍。然而她近日就罕見公開小時候與爸爸合照，引發網友熱烈回響，因為她的爸爸實在是太帥了！

明日花綺羅與55歲爸爸感情好，她近日更在社群網站曝光4張昔日父女合照，大讚老爸是國寶級的帥哥，隨後更在YouTube曝光上個月趁著父母來東京，帶著兩人赴美容院、服飾店大變身的改造影片。

明日花綺羅父親原本就有帥哥底子，經女兒改造之後，更是整個人脫胎換骨，帥贏一堆男星，而她的母親更是對枕邊人的改變驚訝不已，笑說她重新愛上老公了。

明日花綺羅老爸年輕時候的帥氣模樣，更在台灣PTT論壇引發網友熱議，更直言不解老爸基因這麼好，為何明日花綺羅還需要整型？網友們紛紛留言「爸爸也太帥了吧」、「她幹嘛整形，她爸超帥欸」、「真的是基因好，爸爸可以加入傑尼斯吧」、「爸爸比一堆明星帥，直接出道拍雜誌一定可以」、「她爸也太帥了吧，當年根本花美男」。

(中時新聞網)