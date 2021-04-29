台北市議會教育委員會今排定文化局、台北流行音樂中心等單位進行工作報告，議員聚焦於北流表演廳場租偏高、南基地招商條件差等問題。市議員簡舒培指出，北流南基地即將對外招商，但給廠商的空間都是毛胚屋，水管甚至要自己接，恐大幅影響廠商進駐意願，步上東區地下街的後塵。

台北流行音樂中心基地面積約9公頃，全區分為北基地與南基地，位於北基地的表演廳可容納6000人，已於去年9月開幕，南基地則有「流行音樂文化館」與「產業區」，分別將於7月、11月營運，產業區的25處店舖空間也將規畫對外招標。

簡舒培質疑，北流南基地未來將展開招商計畫，但提供給廠商的條件極差，幾乎是毛坯屋等級，讓不少廠商打消進駐念頭，倘若空間設施再不改善，北流恐再招商之初踢上鐵板，導致未來難以吸引人流，恐像東區地下街般，落得進駐廠商同質性高，最後成為蚊子館的窘境。

北流解釋，提供毛胚屋的原意，是讓不同廠商能依需求去建置，但的確有業界人士反應設施不足，建議可於商業店鋪內再增設相關設備，近期將搜集各界意見，評估如何依廠商需求，重新規畫建置所需預算。

議員鍾沛君也說，有業界人士抱怨，北流表演廳席次僅為台北小巨蛋1萬1000人的一半，但換算場租卻偏高，導致主辦方售票壓力極大，只好將票價提高或是極力將銷量拉到9成，否則將面臨虧本風險。

北流執行長呂聖斐則說，他尊重主辦方的定價策略，但近期沒聽聞太多人反應場租過高，但鍾反批，諷呂聖斐來自業界，若說沒聽到業界抱怨，根本是「內行人說外行話」。

北流會後受訪指出，以6天進撤場加演出日為例，租用北流的費用為163萬元，租用小巨蛋的費用則是185萬元，租金雖僅差20萬元，但北流場租有含音響、燈光及升降舞台等硬體設備，還附有90人的前台人力，更提供免費錄影轉播，與小巨蛋僅提供空間的條件不同。

(中時 )