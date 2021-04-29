鍍面大廠燁輝（2023）29日開會決定，全面調漲5月份鍍鋅和烤漆鋼板產品內銷價格，每公噸漲3,000元，7月份外銷價每公噸漲70美元。

燁輝29日股價大漲，盤中亮燈漲停，終場每股大漲1.95元，收在21.70元、單日漲幅9.87％，爆出15萬2,474張交易鉅量。

(工商 )