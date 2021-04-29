燁輝調漲5月份內銷盤價 每公噸大漲3,000元 19:482021/04/29 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鍍面大廠燁輝（2023）29日開會決定，全面調漲5月份鍍鋅和烤漆鋼板產品內銷價格，每公噸漲3,000元，7月份外銷價每公噸漲70美元。 燁輝29日股價大漲，盤中亮燈漲停，終場每股大漲1.95元，收在21.70元、單日漲幅9.87％，爆出15萬2,474張交易鉅量。 印度疫情掀棉花價漲 棉紗族群營運加分 北市公車司機加薪 底薪調漲8000元 (工商 ) #燁輝 #調漲 #每公噸漲 #月份 #內銷盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應擔憂 銅價10年高檔盤整 09:272021/04/29 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 5月台指期漲45點 09:102021/04/29 財經 《類股》不鏽鋼價重回漲勢 鋼廠添利 12:342021/04/29 財經 法說報喜 聯電驚豔 首季每股淨利0.85元 04:102021/04/29 財經要聞 《類股》鋼價Q3仍看漲 中鋼闖40關、二軍續攻 10:522021/04/29 財經 《商情》買盤回補 亞洲天然期膠走高 10:012021/04/29 財經 《美股》營收獲利超預期 臉書盤後漲逾6％ 11:432021/04/29 財經 股市大漲23％ 主計總處：每戶淨值增加53萬元 18:272021/04/29 財經 蒜價漲3成 陳吉仲：盛產期價格高可增加農民收入 13:182021/04/29 財經 銅價續漲 線纜類股漲幅過大多拉回 10:422021/04/29 財經 缺料衝擊LGD首季獲利 友達29日法說受關注 04:102021/04/29 財經要聞 財經熱門新聞 大陸200％高關稅重擊 澳洲對陸葡萄酒出口暴跌96％ - 財經 全民存股 台股基金定期定額 扣款倍增 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉收割韭菜？網紅轟大炒比特幣 馬斯克回應了 - 財經 促參小組推動5海淡廠 投資金額上看500億元 - 財經焦點 - 中國時報 大老闆泡溫泉驚曝這波飆股 30年老手斷言：只剩這種股票還會漲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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