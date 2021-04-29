合歡群峰的石門山，滿山遍野杜鵑花吸引賞花遊客。（廖志晃攝）

合歡山賞花遊客蜂擁而至，公路違規停車，警方將拖吊。（廖志晃攝）

合歡山公路翠峰段，正進行路面改善工程。（廖志晃攝）

合歡群峰的玉山杜鵑今年因提前盛開，滿山遍野花團錦簇，吸引遊人如織，合歡山公路車水馬龍；警方為維持交通順暢，違規停車除開單告發還要拖吊到埔里；另外，翠峰段正進行刨除路面重鋪，平日執行交通管制。

合歡群峰包括主峰、東峰、北峰及石門山，還有鄰近的小奇萊，都是欣賞玉山杜鵑的重要景點，而且都在公路附近，攀登難度不高，因此吸引大量遊客上山賞花；尤其是海拔3237公尺、名列百岳的石門山，從登山口到三角點只有700多公尺的路程，走過三角點後的北側山坡及山谷，杜鵑花恣意綻放，爭妍競艷，雲霧繚繞其間，不僅是人間仙境，更猶如眾神的花園。

玉山杜鵑清麗脫俗，有人說如果平地的杜鵑是美女，那玉山杜鵑就是仙女了。玉山杜鵑魅力如法擋，清境地區的民宿幾乎都客滿，每天早上8點，昆陽、武嶺停車場就爆滿。

由於賞花遊客絡繹不絕，停車空間不足，因此，違規停車情況嚴重，仁愛警分局派員上山執行交通疏導措施，並且針對違規停車進行拖吊，車輛拖吊到埔里保管場，車主必須繳納900元違規停車罰鍰及300元管費。此外，公路總局埔里工務段在翠峰進行路面改善工程，假日不施工，平日每天早上8點到下午7點交通管制，每逢整點雙向各放行10分鐘，請用路人耐心等候。

由於近來屢屢發生遊客高山症、心血管疾病導致交通事故，仁愛警分局長莊順智提醒民眾，高山氣候變化大，務必注意保暖及個人健康狀況，並且小心駕駛。

(中時 )