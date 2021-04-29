由韓國兩大巨星孔劉、朴寶劍攜手飆戲的《永生戰》，全台票房衝破4000萬，自上周五展開台灣粉絲限定《永生戰》孔劉每日一答七日挑戰專訪花絮，今天台灣片方也在臉書及YouTube頻道釋出最後一篇花絮，孔劉自曝：「眼角皺紋越來越多！」引爆網友激動留言：「連魚尾紋都性感，孔劉越老越帥！」連續七日的寵粉花絮，令台灣粉絲更加著迷《永生戰》的「閔基憲」。

在今日釋出的專訪花絮中，談論如果重新選擇《永生戰》角色拍攝，孔劉會如何在永生不死的「永生人」與命不長久的特務「閔基憲」之中做出選擇，他秒回答「閔基憲」，自曝自己年紀太大了，演出僅10歲的永生人恐怕說服不了觀眾，重新拍攝的話，一定會用全力將閔基憲的角色表現得更出色。同時大讚朴寶劍演技：「永生人的角色詮釋難度非常高，比起用誇張、極端的表情或對白表現某些情節，他必須以沒有表情來詮釋情緒的戲，寶劍一定很辛苦！」最後孔劉也甜喊：「希望能再次以閔基憲的身分陪伴著永生人。」

(中時 )