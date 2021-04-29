針對中共遼寧艦航母編隊未來是否常態化在台灣周邊海域訓練，中國國防部發言人吳謙今表示，「航母不是宅男，遠航必是常態。」而美國海軍馬斯廷號驅逐艦艦長近距離觀察遼寧艦，吳謙說，美艦持續對中方艦艇近距離偵察，嚴重干擾中方演訓，威脅雙方航行安全，性質十分惡劣。中方對美艦警告驅離。並向美方提出嚴正交涉。

中國國防部今舉行例行記者會，吳謙表示，近日中共遼寧艦航母編隊在有關海域開展正常演訓活動期間，美馬斯廷號驅逐艦持續對中方艦艇編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方航行安全和人員安全，性質十分惡劣。中國海軍艦艇對美艦予以警告驅離。國防部已就此向美方提出嚴正交涉。

他續稱，美現任政府就職以來，美軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20％，偵察機活動頻次超過40％。美方頻繁派遣艦機赴中國周邊海空域活動，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方對此堅決反對。

(中時 )