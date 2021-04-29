鹿港新興街最華麗的巴洛克3連棟建築，在公私協力修復下，重現歷史風華，開放展覽。（施建成提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮街新興街街尾最華麗的巴洛克三連棟建築「成益商號」，因為閒置，一度殘破，後代有心，申請「鹿港鎮歷史老屋活化再利用補助計畫」，公私協力，已修復第一進，再現風華，開放展覽，吸引人們走進，欣賞舊時代文人書畫藝術、認識鹿港老屋建築之美。

「成益商號」由施家來台第二代於1926年興建，成益號為鹿港木業商號，屋內運用大量木建材，洋樓式立面與閩式街屋的三連棟形式結合，就蓋在鹿港「不見天街」街尾，形成了華麗的驚嘆號

文史工作也指出，鹿港新興街北邊靠近中山路，街屋多華麗，南邊為鹿港接近最早發源地維持舊事一層建築，如今新興街維持清朝時期的路幅，宛如時空廊道，羅列了清朝以來不同時代的建築發展的多采樣貌。

彰化縣文化局表示，因施家後代外移，閒置多年後，2018年後代施建成、施鴻民、施國欽與施敦富等人代表提案申請，三連棟修繕計畫總經費360萬元，文化局補助比例50％，申請人家族自籌180萬元。包含外牆修復、門窗及樓板修復等木作，主要為第一進修復，後續施家計畫將提報為文化資產。

「成益商號」三連棟底修繕完成後，屋主開放參觀，自5月1日將於「成益商號」屋內舉辦羅君藍等鹿港清末秀才羅君藍（1859至1932）的書畫作品，是屋主施建成等人的先外公祖，擅長行草，以四聯屏見長。

此外，屋主透過收藏家梁基德協助展示其「菜根譚」等多幅作品，包括前清秀才鄭鴻猷作品等，值得欣賞的還有「成益商號」屋內的門聯金字，也是羅君藍的作品真跡，吸引人們走進哪時代的文人書畫藝術，也為尋味鹿港老歷史再添風采。

(中時 )