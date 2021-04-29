台灣IC設計大廠聯發科2021年第一季財報帶來大驚喜，合併營收達1,080.33 億元新台幣，突破千億元財測門檻，同時給出未來4年的1000億元特別股利、下半年即將推出的旗艦5G SoC天璣2000，讓聯發科營運前景只有更旺。至於手機系統單晶片(SoC)市場，2021年將繼續壓過美國IC設計大廠高通，穩坐該市場龍頭，台積電6奈米穩定供應是關鍵。

面對第一季繳出亮眼表現，首季每股大賺16.21元更是逼近去年前三季總和，聯發科執行長蔡力行指出，關鍵就是6奈米製程的手機晶片沒有遇上缺貨的問題，且WiFi 6、IOT、消費電子都同步增加。聯發科將營收分為4大類產品，分別為Mobile Phone、IoT(Computing and ASIC)、Smart Home以及Power IC，所觸及的市場機會在今年總計約為美金700億元，分別為290億美元、285億美元、55億美元及70億美元，且第2季4大類產品營收皆將持續成長，預估第2季營收季增10到18%，繼續挑戰歷史新高。

據iPhone Mania報導，調研機構Counterpoint 公布最新調查報告，聯發科2021年的手機SoC市占率將保持2020年優勢領先，並持續拉開與高通的差距。報告指出，2021年聯發科於手機SoC市占率將來到37%、較去年32%再度增加，並與高通的市占率差距從4個百分點擴大至6個百分點，來到31%(2020年高通的市占率為28%)。

除了聯發科、高通的手機SoC市占率，該報告也預估2021年蘋果A系列處理器市占率為16%(2020年為15%)、排名第三，第四則是三星的處理器晶片。該份報告強調，聯發科之所以能逆轉戰勝高通，歸功於台積電生產晶片、讓價格低於150美元5G手機用SoC供應不受限制，加上高通採用三星的5奈米製程良率不佳、加上德州奧斯汀工廠供應不足所致。

不過，若只單論5G SoC市占率來看，第一名仍是高通、為30%，蘋果以29%居次，聯發科排名第三、為28%，但較去年的15%相比，高通與聯發科的差距從13個百分點縮小至2個百分點。高通能奪下第一，主要是在Snapdragon 8系列到入門級的4系列的SoC廣泛提供5G解決方案。Counterpoint預估，2021年採用5/6/7奈米製程生產的SoC，將占整體比重近一半，並提供5G手機使用。

(中時新聞網)