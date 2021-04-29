印度第2波新冠病毒疫情全面失控，單日病故人數連日屢全球創新高，醫療體系已嚴重崩潰，由於國銀在印度也有設點，金管會緊盯。金管會銀行局副局長林志吉29日指出，目前國銀在印度有三家銀行設有二分行、二代表人辦事處，目前沒有台籍幹部確診，中信銀二分行皆正常營運、台銀與兆豐銀則無台籍幹部在當地。

林志吉表示，目前國銀在印度人數最多的為中信銀兩家分行，包括：新德里分行、斯里伯魯德分行（清奈），其中，新德里分行有60幾位員工、2名台籍幹部，而斯里伯魯德分行有13名員工、3名台籍幹部，當地分行有採部分員工居家辦公、少數員工在營業場所，另外有少數「非台籍員工」確診，沒有擴散到台籍幹部，目前兩分行皆「正常營運」。

據銀行局統計，中信銀兩家印度分行近三年獲利狀況如下：2018年稅前盈餘為1.02億元、2019年達0.77億元、2020年為1.08億元。

中信銀指出，印度分行目前大多數同仁皆居家辦公，避免外出，目前運作正常。印度分行（新德里、斯里伯魯德）過去幾年業務穩定成長，惟規模尚小，獲利占全行比重不大。

至於台灣銀行在孟買設有代表人辦事處，林志吉指出，目前全體皆採居家辦公，沒有台籍幹部。

另外，兆豐銀行在孟買也設有代表人辦事處，林志吉指出，該行以開發企金業務為主，去年有去台籍幹部去當地，但今年已無再去當地，目前沒有台籍幹部在當地。

(工商 )