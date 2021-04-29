受鋒面增強影響，27 日起各地有陣雨或雷雨，北中南水庫也有進帳，稍微緩解龐大的用水壓力。水利署資料顯示，截至今天下午4時止，已為全台帶來1597萬噸水，相當於全台1.5天用水量。

水利署副署長王藝峰表示，這幾場雨主要集中在苗栗以北地區，也有下在集水區，石門水庫、鯉魚潭水庫、明德水庫等是最大受益者，能稍稍緩助日益下降的水位；不過，也因土壤乾旱太久，多數雨量都被乾涸的泥土吸收，還沒有辦法完全解除旱象。

中央氣象局預報顯示，今天下半天起鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，要等到5月5日才有另一波鋒面抵達，屆時北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

根據水利署資料，27日凌晨零時至今天下午4時，石門水庫有49.8毫米降雨量，相當於480萬噸水，約是桃園市4天用水；新竹寶山與寶山第二水庫降雨量為64.8毫米，相當於120萬噸水，也是新竹地區2.5天用水。

目前水情燈號為紅燈的中部地區，降雨也有挹注當地水庫，約替鯉魚潭水庫帶來170萬噸水量、德基水庫則有150萬噸，日月潭水庫與霧社水庫有150萬噸、湖山水庫有100萬噸。其中，鯉魚潭水庫與德基水庫主要供應台中地區，兩者相加為320萬噸水，相當於台中市2天用水量。

南部地區的南化水庫有28萬噸水進帳、曾文水庫與烏山頭水庫也有30萬噸，高屏溪流量也逐步回升，目前為每秒6立方公尺，經濟部長王美花下午到高雄視察水情時指出，高雄水情目前趨於穩定，而經濟部與高雄市政府攜手鑿62口抗旱水井，預計5月底前可每日增加48萬噸水。

王美花指出，其他地區水庫雖有助益，但是否代表旱象已解除，仍要多觀察，下週旱災中央災害應變中心將召開工作會報，再做整體研判。

水利署官網顯示，主要水庫水位仍低，如石門水庫蓄水率20.8%、寶山第二水庫5.2%、永和山水庫4.9%、明德水庫9.2%、鯉魚潭水庫5%、德基水庫3.5%、霧社水庫7.6%、曾文水庫8.9%、南化水庫20.8%、阿公店水庫10.7%。

(中央社)