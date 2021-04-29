原po貼出自己的推車，表示要是經過夫妻倆口中的慾望區，推車也會像她一樣，商品滿到不行。(圖翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

一名女網友分享，日前她到好市多購物無意間聽到一對中年夫妻的對話，她看到男方作勢攔住女方，並大喊「不要過去！」了解事情的來龍去脈後，讓她忍不住笑場，並點頭如搗蒜直說同意。貼文曝光後也引起上千名網友共鳴，「形容得太貼切」。

女網友昨（28日）在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說上發文，說自己在好市多時突然聽見一對中年夫妻的對話，男方先是做出攔阻的動作，並對老婆說，「不要過去！過去就會有欲望！」好奇之下她往夫妻倆方向一看，接著馬上笑了出來。

原PO笑說，還真沒錯，萬一過去就會有欲望，「那一路會經過麵包蛋糕、冷藏冷凍、熟食沙拉區...都是各種誘惑，會很想買！德國豬腳跟馬芬就是秒拿的那種！」她更低頭看了自己推車內的物品，笑說若真進入「慾望區」很難不手癢，但要忍住不過去，實在太難了。

貼文發出後近2000人按讚，不少人產生共鳴，「那區太好買了，真的不要過去」、「進好市多請奉行三不政策，不好奇、不靠近、不接觸....」、「哈哈哈，好中肯，每次去都說沒要買什麼，出來都買了一堆」、「那個方向有毒不能過去~嘴上這麼說...腳還是挺誠實的」，還有網友分享爆笑經驗，「我前幾天去在入口看到一對母女在互相提醒：只買要買的東西！只買要買的東西！」、「曾經有收銀員跟我說，不要開車來就不會買太多了XD」。

(中時新聞網)