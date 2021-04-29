雲林縣長張麗善（後左二）邀前內政部長李鴻源（後右二）等學者專家為雲林地層下陷問題把脈。（張朝欣攝）

雲林縣長期受地層下陷所苦，為解決30餘年來棘手難題，縣長張麗善29日邀水利專家前內政部長李鴻源等人，舉行「雲林縣地層下陷防治暨水資源利用座談會議」，討論地層下陷概況、水資源調度利用等相關議題，李鴻源總結時強調，中央與地方多對話，會有很多雙贏的空間。

會議由張麗善擔任主席，與縣府地層下陷防治服務團隊與縣水利處共同說明「雲林縣地層下陷概況背景資料」，隨後由農委會農田水利署雲林管理處副處長林富元、雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇、台灣水資源與農業研究所研究員何琮裕進行議題演講，最後由李鴻源進行總結。

張麗善表示，2017年雲林地層下陷面積為398平方公里，2020年已逐步改善剩103平方公里，未來還要繼續縮減下陷面積，所以特別邀請李鴻源與專家學者，針對地層下陷防治計畫、水資源再利用提供寶貴的意見。

張麗善強調，雲林縣府將展現決心加強地層下陷防治，包括農業用水、水權如何分配、農田轉旱作等措施，透過成大地層下陷防治團隊、台大農經系等專業人員協助，並請李鴻源擔任縣政顧問，對雲林地層下陷問題開藥方，也盼中央給予更多協助。

林富元、蔡耿宇、何琮裕分別針對雲林農業用水及水資源調度、農田轉旱作推廣情形，以及強化農業水資源調配策略、有效利用地面水資源，進行一系列理論與實際上的研究分析。

李鴻源總結時指出，各單位學者把不同的數據都呈現出來了，希望數據可以反映在未來政府的政策上，過去他一直強調地下水的安全抽水量，地下水不是不能抽，而是到底能抽多少，30日國土計畫法就要公告，他建議雲林縣不同單位之間，可以把未來的方案更聚焦一點。

李鴻源建議雲林縣可透過與中央的對話，讓問題回到量化，此次會議是第1步，有看出一點方向，有短期、中期目標，但到了中期目標後，就不是縣府有辦法做的，需持續與中央對話，多對話，就會有很多雙贏空間。

(中時 )