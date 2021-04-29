張姓阿公在多福教育關懷協會，協助搬運愛心物資，讓更多弱勢者獲得照顧。（勞動力發展署中彰投分署提供／陳世宗台中傳真）

70歲的張姓阿公，擁有25年運將的資歷，退休多年後因經濟問題急需回到職場，經勞動力發展署中彰投分署安排他參加「多元就業開發方案」，幫助張姓阿公成為多福教育關懷協會愛心食物銀行的物資搬運人員，重握職涯方向盤，並為該協會照顧弱勢家庭的愛心，提供延續營運的助伴與動力。

「人生70才開始！」張姓阿公年輕時離開東部部落北上發展，擔任送貨司機長達25年後退休，有感於當時所領到的退休金即將用罄，且邁入70歲高齡，心裡很著急。日前到台中就業中心尋求協助，就服員諮詢後，發現阿公具有簡易汽車保養及修護能力。

台中就業中心透過多元就業方案服務，推介到多福教育關懷協會擔任汽車維護及搬運工的工作，解決了張姓阿公經濟上的燃眉之急。台中市多福教育關懷協會理事長黃仁福說，阿公搬運貨物頗有技巧，工作現場總是努力付出，看到70歲的他對工作還如此熱誠，讓協會工作者也產生鼓舞力量。

張仁福指出，該協會與台中市愛心食物銀行合作，由協會每天到各民間單位進行米麵、罐頭等民生必需物資運送，用來照顧弱勢家庭，因經費困難人力不足，難以永續經營；中彰投分署運用「多元就業開發方案」為這些愛心團體補助人力，幫助協會前往如家樂福、石二鍋等處收集、發送免費食物，讓更多弱勢者獲得照顧。

中彰投分署長林淑媛表示，「多元就業開發方案」是由政府與民間團體合作推動，創造失業者在地短期就業機會，培養其再就業能力；去年多元就業開發方案共提供329個工作機會，協助中彰投區中高齡或身心障礙等弱勢族群再就業，並協助民間團體發展在地產業，促進地方發展。

(中時 )