海外開拓漸收成效，松瑞藥（4167）第一季營收5.06億元，年增18％，創單季歷史次高；毛利率31％，較去年同期提升1個百分點；營業淨利率17％，年成長近200％，淨利八千萬元，EPS 0.27元。

總經理陳勇發表示，松瑞藥與美國銷售夥伴（Apotex & Sandoz），將持續積極拓展更多下游客戶（如：GPO），繼續推升厄他培南及美洛培南美國市占率，預期營收及獲利再創高峰。另兩項美國新型口服培南藥物有機會在今明兩年陸續取得FDA核准。

松瑞藥從108年第三季開始，已連續七季獲利。陳勇發認為，厄他培南（Ertapenem）產品在美國市場仍有相當大的成長機會。由市場資料可知，原廠（Merck）產品在美國市占率仍有5％，再加上由Merck供貨的AG（Authorized Generic；原廠授權銷售廠商）市占率仍達30％以上，顯示市場中若有供貨穩定學名藥，便有取代原廠相關產品共約35％市占的可能。

此外，市場預估，新型口服培南抗生素取代口服奎諾酮類抗生素的市場規模，至2025年將達到50億美金以上。

陳勇發說，美國很多社區已發生奎諾酮類抗生素（Quinolones）抗藥性比例偏高達30％情形，這些社區診所將優先讓高風險之尿道炎病人（如：年長者、具備糖尿病等慢性病體質的病人）轉用新型口服培南抗生素。針對此趨勢，松瑞藥已先行完成布局，預計在兩項新型口服培南藥物加持下，未來營收獲利可望更上層樓。

(工商 )