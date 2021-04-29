中澳兩國關係持續惡化，去年新冠疫情爆發席捲全球，澳洲提出就新冠肺炎源頭進行調查，引起陸方不滿，對澳洲多項產品如葡萄酒、牛肉、煤炭、大麥或是棉花進行加徵關稅或是限制進口等，其中葡萄酒自大陸宣布課徵關稅，去年12月截至今年3月，澳洲葡萄酒對大陸出口暴跌，較去年同期大幅衰退96%。

大陸商務部於3月26日正式宣布，認定澳洲葡萄酒存在傾銷行為，自3月28日起對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅116.2%至218.4%。

《路透社》報導，據澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）顯示，受到大陸對澳洲葡萄酒課徵關稅影響，去年12月截至今年3月為止，澳洲對大陸葡萄酒出口降至1200萬澳元，較去年同期3.25億澳元衰退了96%。

此外，大陸佔澳洲葡萄酒出口約三分之一的銷售，截至今年3月的1年中，下降了24%至8.69億澳元（約6.7億美元），而澳洲也將出口逐漸轉向其第二大出口市場－英國，銷售成長了三分之一，達到4.61億美元；對美國出口也成長了4%至4.32億澳元。

根據《BCC》報導，雖然部分酒莊成功將出口轉移至英國和美國等其他市場，但仍有消息透露，一些小型澳洲葡萄酒商仍十分依賴大陸市場，並且無法在短時間內轉移至大陸以外市場。

另外澳洲葡萄與葡萄酒協會（Australian Grape and Wine）總裁巴塔林（Tony Battaglene）警告，澳洲酒莊將進行1年的收成，然面對北京當局對澳洲的措施，未來6至8個月將面臨真正的壓力。

(中時新聞網)