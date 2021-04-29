聯發科法說會繳出亮麗成績單，未來4年並將額外加發16元現金股利，激勵今(29日)股價開盤即跳空亮燈漲停，創下1185元的歷史新高紀錄，上漲105元，持有的股東一張就賺10萬元，吸引上萬張買單高高掛，外資也紛紛調高目標價，最高上看2000元，分析師表示，聯發科股價要繼續創高應該都沒有太大問題，可以等拉回或稍微震盪時再進場。

聯發科第1季每股淨利達16.21元，聯發科執行長蔡力行預期第2季合併營收可望季成長10-18%至1188-1275億元，業績將可望續創新高，聯發科也看好全年合併營收可望年成長4成以上，並上修毛利率區間至44-46%，外資紛紛調高目標價，最高上看2000元，今日股價開盤就直接亮燈漲停，一價到底，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，股價大漲105元與法說會有非常大的關聯，因為大幅優於市場預期，且聯發科的5G系統單晶片(SoC)市占率今年有機會達到50%，每股盈餘(EPS)甚至可望達到60元，因此股價要到1800元，應該沒有太大問題。

鐘崑禎指出，聯發科的漲停還有一個重要的意義，就是有機會在5月份帶出前一陣子低迷或是股價跌深的IC設計股同步走強，但是不建議散戶投資人在這種利多公布、跳空漲停的第一天或是隔天立刻跳進去追。至於什麼時候可以進場？因為今年對聯發科而言一定是看多的，可以等拉回或稍微震盪的時候再買。

根據統計，三大法人今日都是賣超聯發科，尤其以外資1千多張最多。

鐘崑禎也提醒，不要把聯電、台積電、聯發科這些大型權值股當成短線上的小型飆股來操作，不要等它出大量或是大漲再來買，反而應該看到短線出現產業利空時，檢視它們是不是仍然長線看好，然後逢低布局。

(中時新聞網)