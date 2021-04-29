（取自羅智強臉書）

（取自台電）

（取自台電）

對於綠營稱，經過執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸；國民黨台北市議員羅智強指出，綠營執政後，台灣的燃煤發電節節升高，2017、18連續兩年達到史上新高的905億度；說自己「減煤」有功，是想要騙誰？

綠營表示，從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1,839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤！

對此，國民黨台北市議員王鴻薇在臉書痛批，台電半夜偷開三號燃煤發電機，當時到底是誰重罰中火兩千萬？是台中市長盧秀燕，當時中火減煤的背景為台中飽受燃煤空汙影響，民怨四起，盧秀燕強力要求中火降載祭出處罰，這一罰也激出了現在盧秀燕高達七成的支持率。

國民黨台北市議員羅智強則說明，台灣的燃煤發電量，扁政府的最後一個完整年度2007年，是875億度；馬政府的最後一個完整年度2015年，則減少到782億度。蔡英文上任後，台灣的燃煤發電節節升高，2017、18連續兩年達到史上新高的905億度。

羅智強表示，2019年因為台中市長變成盧秀燕堅持中火減煤，台灣整體的燃煤發電量才有所減少。但2020年的871億度，還是比馬英九時期增加了90億度。羅智強批評，說自己「減煤」有功，是想要騙誰？只能說，幸好還有盧秀燕，不然台灣的燃煤發電量，不知道要升高到什麼地步！

黃士修也說，中火大幅減煤，是2018年盧秀燕上任台中市長，強力要求台電降載的結果。然而，2018年起燃煤發電量和燃煤噸數，也創歷史新高，蔡政府只是把中火的燃煤移到其他電廠去燒而已，還敢拿來做折線圖大內宣啊？

(中時新聞網)