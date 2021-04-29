宏達電強化虛擬實境布局，旗下訂閱服務平台VIVEPORT宣布與日本動畫與製作領導品牌－萬代南夢宮影業（BANDAI NAMCO Pictures）建立戰略聯盟，雙方共同合作將萬代南夢宮影業動畫名作內容帶入VR虛擬實境新領域，此舉除使HTC擴展其IP產品版圖，亦協助萬代南夢宮進一步拓展全球版圖，提供全球用戶不同的內容體驗方式。

宏達電今天也公布首季財報，營業收入為11.75億元，營業毛利率提高到29％，與上一季相比增加1.1個百分點，稅後淨損為10.2億元，每股虧1.25元，比前一季收斂。

宏達電與萬代南夢宮影業合作夥伴關係，初期將開發兩家公司共同的動畫內容、製作和發行，未來將在新動畫和IP開發上持續合作以及共同發掘新商業機會。透過與萬代南夢宮影業的合作，VIVEPORT將繼續豐富和多樣化行動與社交VR平台內容，創造新穎有趣的虛擬娛樂體驗。

宏達電表示，虛擬實境的發展正在改變人們的行為，從設計、營銷、教育、培訓、社交到娛樂等各個領域，而VIVEPORT一直是HTC作為全球VR虛擬實境開拓者關鍵發展平台，為各種VR虛擬實境體驗提供一個全面性內容訂閱服務，並不斷尋求新的機會提供從遊戲、娛樂、展演活動、探索新視界到教育等各領域中的最佳沉浸式體驗。

萬代南夢宮影業總裁兼總經理尾崎雅之（Ozaki Masayuki）指出，透過多年來培養的原創動畫和製作實力，結合HTC的創新尖端技術，將創造一個超越現實限制，讓粉絲們可以共享的絕佳體驗，非常期待可以與全球粉絲一起發展這個新誕生的共享世界，一同從地球任何一個角落躍入我們創作的世界。

宏達電內容暨平台副總經理林俊吳表示，虛擬實境的未來在於提供獨特體驗及探索無限的可能性，很榮幸成為萬代南夢宮影業全球首位VR虛擬實境合作夥伴。透過此次合作，可以將動畫內容帶入另一個領域，並推升虛擬實境產業釋放無限潛力。在接下來的幾個月中，日本動畫內容將會上架於VIVEPORT VR應用商店及內容訂閱服務平台，更多虛擬實境內容體驗也將呈現給全球消費者。

(中時 )