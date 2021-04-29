台灣證交所29公布第七屆（109年度）公司治理評鑑結果，其中名列第一級前5％的金融業中，有永豐金、第一金、兆豐金及京城銀行等四家金融業者持續維持良好的公司治理，表現優異；另外，中信金、中壽及王道銀行則於今年新入榜，惟多家大型金控公司治理排名跌至前5％之外。

證交所與櫃買中心預計將於6月初舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5％（上市、上櫃公司家數分別為45家及36家）及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％者（上市、上櫃公司家數分別為7家及6家）。

台灣證交所第七屆（109年度）公司治理評鑑之評核工作業已完成，共有905家上市公司及712家上櫃公司受評，合計1,617家。

依得分情形，區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司之評鑑結果。

此外，本屆依據「公司治理3.0-永續發展藍圖」，增加公布「市值50億元以上至100億元（共268家）」之類別，併同原有「金融保險類（共44家）」、「市值100億元以上之電子類（共215家）」及「市值100億元以上之非金融電子類（共212家）」等分類，共有四大類分組，皆採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現。

(工商 )