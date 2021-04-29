元大金指出，元大銀29日將發行5億元，5年期的綠債，該債券為一般順位金融債券，每張面額1,000萬元，發行期限5年，這也是繼元大證券2020年協助承銷8家企業綠色債券，包括台電、沃旭及台積電等8檔綠色債券承銷以來，第一次由自家金控旗下銀行自己出面發行綠債。

除了元大銀行將打造綠建築，元大人壽元泰廣場也已取得綠建築標章認證，未來興建大樓採同樣綠建築標準規劃。

元大金指出，元大銀行總行大樓自設計之初，就以取得台灣綠建築標章（EEWH）認證為目標，相關配備包括規劃使用低輻射雙層玻璃、LED照明、變頻中央空調系統、具省水標章的衛生器具、二氧化碳偵測設備及雨水回收系統等建築物節能循環再生系統，達到綠化量指標的TCO2固定量、日常節能、水資源指標節流、水資源指標開源、資源回收、拆除解體廢鋼回收等5個節能減碳效益，促進建築與環境共生共利、永續經營環境，整體減碳效益估計達53％。

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