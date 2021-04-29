法務部於2019年起提出一年一度「透明晶質獎」試評獎制度，以激勵機關自主檢視機關廉潔治理成果。去年試評結果出爐，廉政署今（29）日下午在國家圖書館舉辦「透明晶質獎試評獎成果觀摩會暨頒獎典禮」，公布6個獲獎機關，由法務部長蔡清祥親自授獎。

2020年試評獎獲得特優的6個機關，分別是財政部南區國稅局、國家圖書館、經濟部水利署中區水資源局、台北市政府工務局新建工程處、宜蘭縣宜蘭地政事務所及彰化市公所。

蔡清祥指出，財政部南區國稅局，完備各項稅務作業申辦服務與公開作業流程，開發電子化授權管理系統，簡化申辦耗費時間及節省成本，翻轉行政機關耗時不便利的傳統印象；國家圖書館，秉持「廉政是全機關的事」理念，在資訊透明方面，針對讀者、研究者等不同服務對象，確保資訊透明，把關珍藏資料侵害風險，為全民守護國家資產。

經濟部水利署中區水資源局，建置並運作「鳥嘴潭人工湖計畫廉政平臺」，貫徹多項透明措施，深化水利工程行政透明，守護民眾用水權益；台北市政府工務局新建工程處，開發智慧e化管理，以APP實現全民線上督工，守護民眾知的權利，將道路施工監督推展至新的里程碑。

另外，宜蘭縣宜蘭地政事務所，首長重視廉能治理、任內積極成立政風室，並推動各項地政資訊E化，建構公開透明之機關環境，落實簡政便民的施政理念；彰化縣彰化市公所，升級傳統公廟文化，致力殯葬改革，融合行政透明概念，打造陽光透明城市。

蔡清祥說，法務部推動透明晶質獎試評獎制度已有2個年頭，至今已有26個機關響應參加，共評選出9個特優機關，舉辦活動的目的，一是為了表揚特優機關亮眼表現，另一則是觀摩這些機關的廉能成果，樹立學習標竿，期望透過這場活動，塑造機關廉能治理的決心及願景。

(中時 )