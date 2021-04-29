以色列小提琴大師明茲（Shlomo Mintz）原本明30日要與台北市立交響樂團演奏貝多芬小提琴協奏曲，但因狀態不好而取消演出，改由小提琴家魏靖儀代打，他特別親筆寫信向觀眾致歉。

在信裡明茲提到，他之前曾染疫但後來有康復，不過身體狀態沒有很好，加上這次的長時間隔離，導致狀態不佳而無法演出，他期待在疫情過後，可以重新在台灣和世界各地演出。

明茲同時專長演奏小提琴和指揮，是美國小提琴教父史坦生前培育的音樂家，在疫情期間能來台一趟，很不容易，觀眾原本都很期待。

北市交團長宋威德表示，由於大師年紀大，加上隔離時間久，身體不適應，「他的核酸檢測一切正常，但跑那麼遠，又隔離那麼久，加上氣候變化，有點不適應，還沒有時間恢復過來，我們決定讓他休息，下次有機會再繼續找他來。」

團方也緊急尋覓人選，決定改由伊莉莎白大賽桂冠得主魏靖儀上場，曲目改為柴可夫斯基小提琴協奏曲，今29日上午已順利彩排。北市交團方表示，因小提琴家和曲目異動，若有觀眾想退票，可依照購買地點，至售票點或主辦單位詢問後續事宜。

(中時 )