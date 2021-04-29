佈局解封行情，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，美國總統拜登宣佈成年人5月起可施打新冠疫苗，7月4日國慶日前恢復正常生活，新冠肺炎疫情衝擊的重災產業，包括觀光、運輸、旅遊、餐飲、娛樂遊憩等，可望逐漸解凍恢復生機，解封概念股的龍頭企業多為美國公司，不論是複委託投資還是美股存股，都可以考慮分批布局。

根據旅遊網站統計，全球65％的民眾期待再次旅遊，高達95％的人在疫情期間花更多時間蒐集旅遊靈感；美國TSA(運輸安全管理局)統計，截至3／22美國旅行人數創下疫情後新高；陳泓睿指出，疫苗接種後疫情對股市影響會越來越小，預期未來三個月到半年的時間，股市可能出現類股輪動的趨勢，若經濟活動恢復正常，疫情重創產業有機會谷底翻身。

陳泓睿指出，全球央行目前多採取寬鬆貨幣政策，美歐21國儲蓄成長2倍，全面解封可望刺激消費支出多出1成；此外，美國3月 ISM 非製造業採購經理人指數(PMI) 飆至 63.7，創 1997 年有紀錄以來最高水準，3月的非農就業人數大增 91.6 萬人，遠優於市場預期，失業率也降至 6％為 1 年最低，此次新增就業集中在餐飲消費行業，代表美國民眾不再只買電子產品，轉向日常生活的食、衣、住、行相關支出，消費需求可能才剛開始。

解封概念股的龍頭企業多為美國公司，包括航空郵輪、連鎖飯店渡假村、知名百貨公司、餐廳、線上訂房網站均在美國掛牌上市，隨著政府逐步解封，民眾順勢出遊消費，原本受疫情傷害較大的相關產業可望獲得改善，後續觀察經濟活動的恢復程度，將這些類股納入追蹤，有興趣的投資人可透過複委託平台交易，可以分批布局也適合存股。

預期景氣復甦，估值重新評價與資產調整，陳泓睿表示，美股類股輪動資金轉往消費、觀光、旅遊、娛樂遊憩產業。部分全球知名的遊樂園、連鎖咖啡廳、餐廳已陸續宣布全面開放或是放寬人數限制；美國新一輪紓困案釋出壓抑已久的消費浪潮，將有利內需型的消費類股；預期大盤指數可望維持強勢。

(中時 )