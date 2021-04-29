深獲影迷好評的金馬經典影展，今年再度與臺中市影視發展基金會合作，將於七、八月在台北、台中舉辦「2021金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」。本屆聚焦1960至1970年被影壇譽為捷克斯洛伐克電影奇蹟的黃金時代，選映伊利曼佐、米洛斯福曼、薇拉齊蒂洛瓦等27位捷克斯洛伐克名導的32部長片，以及伊利唐卡、斯凡克梅耶等動畫大師的6部動畫短片，除了名聞遐邇的大師經典，更有多部禁演多年後重見天日的傑作，既有犀利幽默的黑色喜劇，也有令人腦洞大開的超現實奇片，是台灣史上最大規模的捷克斯洛伐克電影專題放映。歡迎影迷把握難得機會，一睹這些至今依舊熠熠生輝的影史佳作。

興起於1960年代初期的捷克斯洛伐克新浪潮，從盛開到夭折，短短十年間，堪稱燦爛壯烈。這群才華洋溢的導演汲取義大利新寫實主義、法國新浪潮的養分，也深受超現實主義和波蘭學派影響，他們直視自身歷史與社會，開創獨具特色的電影樣貌，接連席捲奧斯卡、坎城、威尼斯、盧卡諾等影展，威震國際影壇。卻在1968年布拉格之春遭蘇聯坦克碾碎後戛然而止，諸多傑作之後都被禁演，直到絲絨革命後才重見天日。

《逝水年華》是大師奇士勞斯基最愛的電影之一。（金馬執委會提供）

本屆金馬經典影展特別與捷克國家電影資料館（Národní filmový archiv）、捷克國家電影基金（Státní fond kinematografie）和斯洛伐克電影學會（Slovenský filmový ústav）等單位合作，邀來打響捷克斯洛伐克新浪潮第一炮的《網中的太陽》和《魔法師的貓》，捷克斯洛伐克首部贏得奧斯卡最佳外語片的《大街上的商店》，致敬雷奈和布紐爾的《夜之鑽》和《一個都不能走》，以及改編經典文學的《為年輕劊子手的辯護》、《底層的珍珠》。

百花齊放下，既有《超級好公民》直指善良好人如何以緘默助長邪惡，也有揭開菁英階級精神困頓的《浪子回頭》，以及把三角關係大膽轉變成反社會文化的《鳥，孤兒與傻子》。把音樂與生活拍得宛如田園詩的《逝水年華》是大師奇士勞斯基最愛的電影之一，把殺人狂魔與西藏活佛綜合為一的《焚屍人》更是令人大開眼界。

東歐第一女導演薇拉齊蒂洛瓦代表作《野雛菊》。（金馬執委會提供）

豐富片單也包括奧斯卡最佳導演米洛斯福曼早期的《黑彼得》、《金髮女郎之戀》、《消防員的舞會》，台灣影迷熟悉的伊利曼佐的《嚴密監視的列車》、《迷情夏日》、《失翼靈雀》，與東歐第一女導演薇拉齊蒂洛瓦的《薇拉與伊娃》、《野雛菊》、《天堂禁果》，以及耶若米伊里敘見證時代變遷的《強迫中獎》、《玩笑》、《瓦萊莉和她的奇蹟一週》，卡雷爾卡希納無懼威脅、部部遭禁的《共和國萬歲》、《前往維也納的馬車》、《隔牆有耳》。

影展也特別選入在新浪潮之外的類型傑作與動畫短片。包括走在《2001太空漫遊》之前的科幻電影《伊卡利號：航向宇宙終點》，諧仿好萊塢西部片的《大俠檸檬水》，捷克影史百大之首的史詩鉅作《亂世英豪》；敘事手法高妙幽默的《快樂結局》，堪稱《天能》、《班傑明的奇幻旅程》始祖。動畫則邀來大師卡雷爾澤曼、伊利布迪克、伊利唐卡、楊斯凡克梅耶、赫米娜泰爾洛瓦、吉恩戴奇的作品，不僅主題大膽，表現手法多元，更充分體現他們動畫傳統的紮實。

「2021金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」台北場映期為7月23日至8月12日， 6月20日起正式售票。台中場映期則於8月4日至15日舉行，7月20日正式售票。更多售票資訊與精采周邊活動將陸續公佈，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

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