金門縣長楊鎮浯樂見對岸釋放善意，盼望蔡英文總統在防疫條件成熟的情況下，盡快讓中斷年餘的「小三通」復航，也傳達我方的相對善意。（縣府提供）

「小三通」停航衝擊金門各行各業，縣府期待在疫情可控、完備防疫條件的情況下復航。（李金生攝）

針對大陸宣布5月10日起對台胞入境福建、廈門採取系列便捷新措施，金門縣長楊鎮浯表示樂見對岸釋放善意，盼望蔡英文總統在防疫條件成熟的情況下，盡快讓中斷年餘的「小三通」復航，也傳達我方的相對善意。

大陸福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組今日針對台胞赴閩公告系列便捷措施，其中攸關「小三通」的入境措施是在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，通過「小三通」客運直航口岸入境者，視同為大陸低風險地區入（返）閩人員進行管理，無需隔離。但入境時仍需提供《台胞個人健康承諾書》（應附入境前28天無金門、馬祖以外地區旅居史有效證明材料）、金馬地區醫療機構出具的入境前7天內核酸檢測陰性有效證明、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等文件。

金門、馬祖與對岸的「小三通」，在去年2月10日因疫情中斷往來，陸方此舉被視為在替「小三通」復航開「綠燈」，讓小兩岸恢復正常往來的立場。

楊鎮浯縣長認為，這是陸方針對小三通有條件「解禁」的新措施，強調金門縣府樂見這樣的善意，因為縣府也一直不斷呼籲在疫情可控、完備防疫條件的情況下，讓小三通來復航，並就執行要項與陸委會等單位洽談過。

楊鎮浯並向中央喊話指出，「小三通」是蔡英文總統在陸委會主委任內開辦，在目前這個時間點，若在條件成熟的情況下，能夠讓小三通復航，也可顯示蔡總統對於兩岸交流的一個善意。

楊鎮浯強調，小三通復航對金門各行各業的影響極大，縣府已做好有條件復航的相關準備，不管是人員、班次與檢疫的管制作為，均有充分的規畫，縣府很期待中央對此也有1個非常明確的回應，也就是「兩岸的交流、交流是不可能一直這樣停頓下去，希望都能看到雙方善意的回應。」

(中時 )