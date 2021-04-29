大陸「五一」連假即將啟動，除了可以出門遊玩之外，值得注意的是從5月開始，攸關經濟或民生面向等新規也同步實施上路，包含如出門遛狗要拴繩、「直播帶貨」主播應至少滿16歲、騙取醫保基金將祭出重罰等，都將改變大陸民眾的生活習慣與產業發展、民生福利面向。

舉例來說，《中華人民共和國動物防疫法》5月1日起正式實施，要求主人帶飼養「汪星人」出門時，應按照規定佩戴犬牌併需要繫上系犬繩等措施。

此外，從去年到今年都很火熱的「直播帶貨」，大陸監理機關也從5月上路一波新管理措施，5月25日起規定直播行銷人員或直播間運營者如帶貨主播時，應至少年滿16周歲；16歲以上的未成年人則需要經監護人同意。

同樣在網路方面，也對App做出更嚴格規範。根據中國青年網報導，5月1日起規範地圖導航、網路約車、即時通信、網路購物等39類常見App的必要個資範圍，要求不得因用戶不同意提供非必要個資而拒絕使用者使用App基本功能服務。

(旺報 )