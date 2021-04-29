中市上安路等騎樓落差造大，長輩及輪椅族稍不留意就發生意外；經市議員林祈烽等爭取整平經費，工程將於6月初開工，未來該路段騎樓將「暢行無阻」。（市議員林祈烽服務處提供）

台中市上安路等騎樓落差造大長輩及輪椅族不便，稍不留意就發生意外。經立委張廖萬堅和市議員林祈烽聯合向中央爭取騎樓整平經費；西屯區上安路工程將於6月初開工、6月底前完工。市府都發局強調，未來在施工期間，平均大概會帶給每戶3至5天施作工期，還請住戶多加配合，

林祈烽說，為改善市區騎樓人行空間品質，市府配合內政部推動騎樓整平專案計畫，共同營造「順騎自然—有愛無礙」城市騎樓空間；他和立委張廖萬堅向中央爭取補助預算，準備在西屯區上安路（至善路至上仁街）路段進行施工改善，打造中市成有愛無礙、以人為本的真情城市。

林祈烽表示，這項工程預計在6月初動工，6月底前即可完工，主要是針對該路段騎樓不平整問題、舖面溼滑和障礙物等加以排除；重新打造一個無高低差和破損舖面的友善徒步環境。未來該路段將「暢行無阻」，身障人士不再擔心有路行不通問題。

林祈烽指出，工程經費部份，經他和張廖萬堅聯合向中央爭取補助，配合市府的配合款，民眾不用負擔任何費用，只要配合市府承包商的作業規定，出具同意施作徵詢意見書即可。

市府都發局強調，過去幾年騎樓整平專案已有多起完成案例，2019年完成北區五權路、中區綠川西街、東南區台中路、南區復興路、南屯區河南路、大甲區文武路等路段，去年在西區自由路、三民路、自治街和康樂街等，陸續完成整平工程。

(中時 )