總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，各陣營在2024年總統大選派誰出馬備受矚目，國民黨以新北市長侯友宜呼聲最高。媒體人吳子嘉卻驚人預言，台中市長侯盧秀燕早晚一定會當選總統，即使是選2024大選也會贏；女主持人一聽吃驚回說：「真的假的？」

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在TVBS《超錢新聞》節目中表示，民進黨針對2024大選所有的策略，就是如何「卡候」。侯友宜的民調非常高，不過，侯友宜的民調好像跟國民黨沒有直接關係，中間似乎有一個屏障。

吳子嘉認為，2024總統大選，侯友宜贏的機會很大，但國民黨不一定會讓侯友宜出戰，即使到2024可能也不會改變，這就是民進黨的陰謀；民進黨花錢、出人、找媒體做大內宣大外宣，做各種宣傳，就是要把侯友宜搞死。國民黨可能因此被擺布了，在這種情況下，侯友宜如何在2022縣市長選舉大勝之後，然後下一步跨到2024總統大選，中間最大的困難恐在國民黨。

該節目中還以古兵法書《三十六計》的抽籤方式，來看哪個計謀對政治人物最好？台中市長盧秀燕抽到的是「擒賊擒王」4字。吳子嘉接著預言，盧秀燕早晚一定會當選總統，因她是正藍軍，老公是台灣人，早就是芋頭番薯；還有盧秀燕若在台中連續獲勝、超高票的情況下，當然有機會當選總統，所以盧秀燕選2024也會贏。而2022年地方選舉，國民黨若大勝，2024總統大選，國民黨機會也比較大，問題是由誰來選，所以盧秀燕選2024也有機會，因為民進黨是背到極點。

(中時新聞網)