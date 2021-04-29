中堅力量 壽險3月底台股部位首破2兆元 20:452021/04/29 工商 彭禎伶 、 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股上攻的中堅力量。保險局29日公布，壽險業3月底投資台股總市值首度突破新台幣2兆元，達2兆626億元，創歷史新高，且占壽險業資金比重達7.16％，亦是69個月的新高。若以台股3月上漲近3％來看，壽險業3月仍有持續加碼台股約300～400億元。 同時，壽險業3月投資國外股票市值亦達新台幣7,104億元，金額亦創歷史新高，占資金的比重亦達2.47％，但美股3月漲幅逾6％，壽險業其實應有減碼美股，減少規模約300億元左右，實現獲利。 美第三套刺激方案 撒幣1.8兆美元 全民存股 台股基金定期定額 扣款倍增 (工商 ) #壽險業 #中堅 #兆元 #創歷史新高 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全新Q1每股賺1.22元 創20年來新高 19:072021/04/29 財經 《半導體》敦泰Q1純益年增10倍 每股賺4.24元創高 15:242021/04/29 財經 《百貨股》富邦媒Q1每股賺5.57元 單季新高 08:362021/04/29 財經 《興櫃股》八方雲集去年大賺1股本 拚明年攻美 16:152021/04/29 財經 聯發科利多漲停 台股開高拉回整理 18:022021/04/29 財經 《半導體》超豐Q1獲利連3季創高 每股賺1.64元 17:232021/04/29 財經 《金融股》國票金子公司撐腰 今年獲利續戰新高 15:582021/04/29 財經 亞德客-KY第一季EPS倍增至7.66元 創同期新高 16:402021/04/29 財經 當沖人氣大爆發 台股連三天衝5千億元大量 11:392021/04/29 財經 《電子零件》台光電營運俏 外資喊進、上看210元 11:092021/04/29 財經 台股再創新高估爆7千億天量 聯發科1185元跳空漲停 09:072021/04/29 財經 財經熱門新聞 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 大陸200％高關稅重擊 澳洲對陸葡萄酒出口暴跌96％ - 財經 富邦金配股利4.0元 創下歷史新高紀錄 - 財經 - 工商 全民存股 台股基金定期定額 扣款倍增 - 財經要聞 - 工商時報 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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