台股上攻的中堅力量。保險局29日公布，壽險業3月底投資台股總市值首度突破新台幣2兆元，達2兆626億元，創歷史新高，且占壽險業資金比重達7.16％，亦是69個月的新高。若以台股3月上漲近3％來看，壽險業3月仍有持續加碼台股約300～400億元。

同時，壽險業3月投資國外股票市值亦達新台幣7,104億元，金額亦創歷史新高，占資金的比重亦達2.47％，但美股3月漲幅逾6％，壽險業其實應有減碼美股，減少規模約300億元左右，實現獲利。

(工商 )