水保局南投分局長陳榮俊，在「雙水論壇」說明防災治理歷程。（廖志晃攝）

桃芝颱風時，竹山鎮東埔蚋溪暴漲潰堤，土石流淹沒木屐寮，造成9人死亡；事隔20年，國立成功大學邀請水保局及水利署舉辦「雙水論壇」，希望促進河川流域安全，避免再次發生土石流悲劇。

東埔蚋溪與上游的北勢溪，分別由水利署第4河川局與水保局南投分局管轄，因此名為雙水論壇；29日下午在南投縣議會登場，包括前水利署王瑞德、水保局南投分局長陳榮俊、台大林管處組長賴彥任，南投縣議員游顥等人都參與會談。

雙水論壇期待形成雙水流域治理機制，讓4河局與南投分局的合作具有永續性，透過組織合作結盟，讓東埔蚋溪與北勢溪流域安全的問題，能持續獲得關心。

王瑞德在2001年桃芝颱風發生時，擔任第4河川局長，經過協商徵收22公頃土地，成立「木屐寮生態園區」；他希望木屐寮、車籠埔地震園及溪頭，結合成立桃芝風災教育親水園區，並在附近設展館，展示歷史紀錄推動防災教育。

陳榮俊表示，東埔蚋溪上游的北勢溪地形陡峭，水流湍急，因此容易發生災害，從賀伯颱風、桃芝颱風之後，水保局進行整體治理並且不斷修正；水保局並培訓3000位防災專員，協助監測與預警，前年名間鄉發生土石流淹沒2戶民宅，就因為防災專員提前叫民眾起床逃生，才能躲過劫難，因為10分鐘後房子就被覆蓋了。

賴彥任指出，桃芝造成溪頭重大災情，崩塌40公頃、土石約100萬立方公尺，耗資3.5億元才完成整治，但是土石流沒有滑下來，就是因為造林覆蓋完整的森林有效攔截，發揮水土保持的功能。

(中時 )