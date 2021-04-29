福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組29日公告，將於5月10日零時起實施台胞入境福建檢疫便捷通道措施試點工作，主要措施有二：對台胞商務或參加重要交流者，實施「2天集中醫學觀察＋19天閉環管理」的便捷措施；對在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，透過「小三通」入境者，無需隔離。

據公告，自2021年5月10日零時起，福建省對急需赴閩工作或展開重要商務、重要交流活動，並透過福建對台海空客運直航口岸到閩（目前為廈門機場口岸）的台胞，實施「2天集中醫學觀察＋19天閉環管理」的便捷措施，閉環管理期間允許台胞在加強防護、做好健康管理前提下，實施「住宿地-單位-住宿地」兩點一線邊觀察、邊工作。

符合條件的台胞，由其在閩工作（邀請）單位提前7個工作日以上，向當地台港澳部門提交《台胞便捷通道申請表》、《台胞個人健康承諾書》、《工作單位監管承諾書》及工作單位營業執照、台胞任職證明或邀請函、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等資料進行申請。

申請獲批後，台胞在入境審核時，還需提供入境前28天無台灣、澳門地區以外旅居史有效證明資料，台灣權威醫療機構出具的入境前48小時內核酸檢測和血清抗體檢測陰性證明（如血清特異性抗體IgM陰性、IgG陽性的，應提供新冠病毒疫苗接種證明）等核驗資料。

在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，透過福建對台「小三通」客運直航口岸來閩，視同為大陸低風險地區入（返）閩人員進行管理，無需隔離。入境時，需提供《台胞個人健康承諾書》（應附入境前28天無金門、馬祖以外地區旅居史有效證明材料）、金馬地區醫療機構出具的入境前7天內核酸檢測陰性有效證明、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等。

(旺報 )