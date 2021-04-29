愛情電影《只有蕓知道》由知名導演馮小剛改編自身邊摯友的真實愛情故事，一段讓好友永遠放不下的感情，邀請實力派演員黃軒和新生代女星楊采鈺共同詮釋這場愛戀。黃軒再度與馮小剛合作，挑戰從青年演到中年，更要經歷刻骨銘心但卻生離死別的愛情，他說：「其實最近三年內，我身邊走了五位很親的親人，對於生命逝去的無奈和失去親人的孤單，我感同身受。」

實力派演員黃軒以婁燁執導的電影《推拿》中的出現色表現打開知名度，接連演出話題電視劇《紅高粱》、《羋月傳》、《海上牧雲記》等等，作品不斷，也接連與知名導演馮小剛及陳凱歌等人合作，最新電影作品《只有蕓知道》是繼《芳華》之後，再度與馮小剛合作，詮釋馮小剛摯友張述的愛情經歷，拍攝時，張述也全程跟著劇組，只要演員有疑問，他會再和他們聊聊自己與過世太太的故事，讓他們能更投入演出。

黃軒表示雖然沒有經歷過如此深刻但又無奈的愛情，但他在近三年中也陸續面對五位親人的離世，讓他也深切感受生離死別的傷心，「所以對於生命逝去的無奈，和最後要接受現實去面對這種孤獨和悲痛，我是感同身受的。而且作為演員要有想像力，我把這種離別的感受、痛苦和劇情打通在一起來演出，算是一種嫁接吧！」黃軒向來以體驗式演技演出，之前拍《妖貓傳》時曾撐著三天三夜沒睡，讓自己體會角色陷入瘋顛的狀態，這次拍《只有蕓知道》，他一飛到拍攝地紐西蘭便穿上角色的戲服，一直到殺青才換回自己的衣服。

黃軒說：「這次電影的角色是跨了20年多的時間，我覺得是一個非常要沈下心來去進入角色的，對我而言，這次不是要去演個什麼人物，想的是要去紐西蘭過一段這樣的時光，和角色共生了三個月，真實體驗了一段不同的人生。」他笑說年輕的時候也會嚮往有如偶像劇般的愛情，但隨著年紀增長，反而羨慕如電影裡細水長流、互相陪伴的感情，「因為我們的職業會不停的變動，有時候也不知道自己下半年會到哪兒工作，所以會希望有一段安靜、深切有安全感的感情。」他表示自己和原型人物張述一起看了電影首映，張述讚美他說：「演得很不錯，比我帥多了啊！」《只有蕓知道》5月7日在台上映。

(中時 )