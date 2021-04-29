聯發科法說紅利不斷，大型內外資研究機構全面調升財務預期，十大內外資多頭派看好聯發科目標價多在1,300～1,800元間，最高股價預期則由里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝的2,000元所締造，聯發科股價29日直接跳空鎖上漲停，收1,185元，是台股面子、裡子都大豐收的代表。

樂觀派外資估算，聯發科2021年獲利狂增147.8％，每股純益由2020年的25.77元，奔上63.86元，2022、2023年每年多賺超過一個股本，每股純益升至74.22與88.91元，獲利表現超驚人。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志看好聯發科因毛利率更優，營運槓桿持續進步，將替獲利帶來更大上檔空間，把股價預期拉升到1,740元；高盛證券看好聯發科後市，將之持續納入「亞太區優先買進名單」，另包括：摩根士丹利、廣發、美銀、瑞銀、摩根大通證券，加上凱基、富邦與另一本土投顧等，全員上調聯發科財務預期與推測合理股價。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，儘管市場對聯發科已具高度看好共識，然基於以下三大理由，認為聯發科股價將愈來愈強勁：一、財測突破市場預期；二、配息政策大方，將吸引更多新的價值型投資者進場；三、包括奪下智慧機品牌旗艦機款訂單等利多，將陸續為聯發科提供上攻動能。

廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇預期，高通的晶片供應將持續受限，聯發科除受惠於大陸品牌客戶分額提升，其經營管理階層表示，今年在北美、歐洲的分額也將顯著提升。此外，聯發科表示將於年底重返旗艦智慧機晶片市場，新產品採5奈米製程的天璣2000將支援毫米波（mmWave），有助擴張高階市場分額。4G方面，在對手供給有限之下，廣發看好出貨量將較2020年上升。

(工商 )