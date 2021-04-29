民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺等罪，訊後遭聲押，但傳出羈押後竟拿筆錄到警局「問罪」，又遭爆2018年在北投分局與在監服刑友人會面，甚至拍照上傳臉書，相關案情引起社會關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉上節目直言，「趙介佑為何被抓，因為趙介佑官太小了，官大的就緩起訴了」，主持人錢怡君忍不住驚呼，「高下立判」。

吳子嘉29日上TVBS政論節目「超錢新聞」，與主持人錢怡君探討民進黨2022選情與趙介佑近日涉嫌販毒詐欺等事情。吳子嘉說，趙映光和民進黨中常委、總統府國策顧問黃承國是同一個系統，趙一開始是民進黨派系綠色友誼的成員，後來離開後就加入了黃承國的派系。

民進黨北市黨部高層之子涉毒《美麗島電子報》董事長吳子嘉一句總結。（圖/本報資料照，袁杰 攝）

談及趙介佑為何被抓，吳子嘉說，趙介佑官太小了，官大的就緩起訴了，對於趙介佑能在地方上橫行卻仍被抓，吳子嘉坦言，在地方大尾沒有用，要大到對全國有影響力，在民進黨內官要夠大，且派系要對。他認為，這件事在民進黨內是「茶壺風暴」，趙介佑販毒也不是一天販毒。

對於外傳趙在獄中透過管道取得筆錄，吳子嘉強調，這代表國家的根已經爛掉了，已經是亡國之兆。主持人錢怡君好奇問吳子嘉，「難道這些事蔡英文總統都不知道嗎？」吳子嘉回應，蔡英文的象牙塔很高，甚至是被屏蔽的狀態，且蔡總統也選擇性的偏聽，很多事都丟給行政院長蘇貞昌管，但蘇貞昌做的這麼爛，大家也都看到了。他總結表示，「這已經不是黑道介入民進黨，是民進黨是黑道」，錢怡君忍不住驚呼，「高下立判」。

民進黨發言人顏若芳29日表示，黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬待。

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(中時新聞網)