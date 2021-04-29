育兒津貼今年8月將從每月2500元提高到3500元，明年8月再提高至5000元，不過，政府加碼補助恐淪空歡喜一場，台南市議員陳秋萍今天在議會質詢指出，接獲不少家長陳情私幼要調漲學費；台南市教育局長鄭新輝表示，目前統計已有61所私幼申請調漲費用，一定會慎重審議，甚至不排除可能會凍漲。

陳秋萍今天質詢指出，政府要補助讓很多爸媽很高興，但另一方面，私幼卻調漲費用，如此一來，政府補助有何意義？她說，今年育兒津貼補助僅加碼1000元，但已有私幼一口氣調漲學費700、800元，甚至傳出有漲1000多元，完全失去政府減輕家長負擔的美意。

教育局指出，目前5歲班已有61所幼兒園申請要調漲費用，2到4歲班幼兒園費用募目前是備查制，後續也將研議改成審查制，避免幼兒園亂調漲。

鄭新輝表示，育兒津貼加碼就是要減輕家長負擔，若私幼調高學費，絕非政府所期待的狀況。他強調，如果私幼調漲是要提升老師薪資、提高教學品質，家長比較能接受，但不宜調漲過多，教育局針對這部分會加強審議，為全市家長把關。

教育局指出，台南市依幼兒教育及照顧法第38條及幼兒就讀教保服務機構補助辦法規定，目前審議機制為5歲幼兒收費，2至4歲依法採備查制，為保障政府補助育兒津貼以減輕家長負擔，也將刻研議將2至5歲收費均採審議制。

(中時 )