被封為「最美千金」的已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，與大陸男星竇驍愛得高調，時常在社群網路曬恩愛，然而劉嘉玲近日接受大陸媒體專訪，就脫口爆料何超蓮、竇驍已成婚，引發話題。對此，劉嘉玲稍早也在微博公開向何超蓮與竇驍道歉，未料又被網友抓包她「@錯人」，令人直呼超尷尬。

劉嘉玲在演藝圈人緣好，近日在陸媒專訪中更脫口爆料何超蓮已結婚，「現在她也結婚嫁人，而且嫁了一個我們中國很出名的男演員」，消息震驚香港演藝圈。不過竇驍隨後也向陸媒否認結婚一事，稱「没有結婚，現在還在守喪期」。

劉嘉玲一開始被揪道歉錯人，經網友提醒趕緊更正。(取自微博)

稍早劉嘉玲更在微博PO文親自向小倆口道歉，「非常抱歉！@何超蓮Laurinda @竇驍，在最近的一個采訪中說『你們已經結婚了』，經瞭解這是一個美麗的誤會，非常抱歉給你們倆添麻煩了，祝您們開心幸福。 」文中連續兩度強調非常抱歉，誠意十足。

不過劉嘉玲又再次陷入了尷尬處境，因為她最開始的道歉文就被網友眼尖揪出她@錯人，把何超蓮微博「@何超蓮Laurinda」搞錯成「@何超蓮」，讓網友看了直呼好尷尬。但何超蓮人美心善並沒有介意，還親自留言感謝劉嘉玲，「剛工作完才看到新聞，謝謝嘉玲姐的祝福，有好消息再通知大家。」

(中時新聞網)