生命終點不可預期，但若看到他人僅剩100天生命，你又會怎麼做？日本漫畫家菊池祐紀每天貼出一話四格漫畫，以一隻鱷魚為主角，描繪他平凡的生活，連載第一天，漫畫家就預告鱷魚僅剩100天生命，讓讀者以上帝視角，眼睜睜看鱷魚每天逐步邁向死亡。漫畫連載最終回創下日本推特最高讚數紀錄，爆紅現象引發熱烈討論，也將改編為動畫電影，6月在台上映。

漫畫中的鱷魚，無異於一般人，當然不知道死神何時敲門。他期待喜歡的電影出續集、預訂一年後才能到貨的商品、滿心期盼漫畫未來迎來大結局，但也不乏有不敢向心愛對象表白、荷包扁扁的煩惱。日子看似平淡，卻是有滋有味。

儘管生活美好，但漫畫名《100天後會死的鱷魚》卻也直接道出鱷魚100天後的結局。繁體中文版今年4月甫在台灣出版，菊池祐紀親筆寫下序文，指出「這個故事若能成為您重新思索生命的契機，對我而言，將是一場美好的相遇。」他在發布推特連載漫畫最終回後，也曾開直播表示，這起故事的創作動機之一，源自朋友意外身故，帶給他對於生命的反思。

《100天後會死的鱷魚》於2019年12月至2020年3月間每天連載於菊池祐紀的個人推特帳號，每一話結尾都會標註「離死亡還有x天」，讓讀者一起倒數鱷魚僅存的生命。推特每一話貼文讚數都超過30萬，最終話累積超過1千萬個「讚」，更登上當天推特流行趨勢世界TOP1。還有影片共享網站在最終話當天開直播，邀請大家一同欣賞漫畫結局。

而在改編動畫電影《活了100天的鱷魚》中，將由《一屍到底》導演上田慎一郎聯手妻子福田美由紀共同編劇執導，除大幅改寫劇情，還增加鱷魚死了100天後的故事。漫畫百日連載期間，上田慎一郎也是忠實讀者，他表示，在漫畫還在連載時就想將它作成電影，正要開始製作時卻碰上疫情，因此將劇本重新改寫，將片名變更為《活了100天的鱷魚》，希望能帶給活在當下的人們力量。

(中時 )