總統蔡英文28日透過臉書秀出台中火力電廠減煤量折線圖，指稱她任內用煤量減超過600萬噸，是歷任總統最多，遭台中市長盧秀燕反稱折線圖證明自己市長任內2年中火減煤最有成效。對此台電跳出指稱，盧秀燕與其在減煤標準上割稻尾，不如不要卡燃氣機組興建，支持增氣減煤，當中火減煤的真功臣。

台電表示，中火用煤量從2014年歷史最高點1839萬噸，減到2020年的1229萬噸，減幅達史上最高的610萬噸，關鍵原因是通霄的3部燃氣機組於2018到2020年陸續上線發電，增加267.8萬瓩，再加上去年通霄電廠對外輸電線容量擴充100萬瓩，才能提供近年來中火擴大減煤條件。

台電強調，盧市長處在中火減煤的關鍵時刻，若能做出不卡燃氣機組興建、支持增氣減煤的關鍵決策，在減煤成績上，不必割稻尾，才是真功臣。

中火新增2部燃氣機組計畫從去年1月通過環評迄今超過1年，台電送件中市府進行都審，超過9個月來沒有進展，遭中市府「卡關」至今。

(中時 )