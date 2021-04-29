法國軍備總局(Direction générale de l'armement)於星期三早上，在法國大西洋沿岸的比斯卡洛斯試驗場(Biscarosse test site)，成功地試射了1枚M51.2戰略洲際彈飛彈。

防衛新聞(Defense News)報導，軍備總局表示，這型飛彈是法國核威懾政策的核心，僅是測試之用，並沒有攜帶彈頭，並且「嚴格遵守法國簽訂的國際條約」。飛彈落在北大西洋的預定靶區，沒有造成額外問題。

M51系列飛彈，是2010年後服役的新銳武器，取得90年代的M45。M51在服役後仍正進行小幅度的升級，現在的版本是M51.2型，也是這一次測試的飛彈。

軍備總局表示，試驗中獲得的數據和操作經驗，將被用於開發M51.3，預計到2025年，M51.3就可以交付給法國海軍，射程還會較現在的M51.2又增加數百公里。

France Successfully Tests an M51 Ballistic Missile

目前M51.2裝備在凱旋級(Classe Le Triomphant）彈道飛彈核潛艦上；而且法國也在規畫第3代核潛艦，希望2035年能夠完成。起取代Le Triomphant級。

每1枚M51飛彈重達60噸，長度12公尺，直徑2.3公尺，最大射程8千~1萬公里(還在持續改進)。每1艘凱旋級可裝備16枚M51，每1枚M516至10個可獨立瞄準的TN 75熱核彈頭。

(中時新聞網)