劇情改編真人真事的電影「聽見歌 再唱」，清景麟教育基金會與高雄市政府教育局，29日晚間共同邀請全高雄市偏鄉地區學校，總共百位師長，在喜滿客夢時代影城，包廳欣賞，希望藉由電影，寓教於樂，讓學校師長、家長、以及社區民眾，都可以一起來幫助下一代，讓下一代變得更好。

清景麟教育基金會與高雄市政府教育局，29日晚間共同邀請全高雄市偏鄉地區學校共百位師長，一起喜滿客夢時代影城包廳欣賞，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌、高雄市議員黃文益、原民會主委阿布斯等人到場支持。

高雄市長陳其邁指出，不論孩子居住地，有多偏遠，家庭條件如何，相信在教育的完整滋養中，他們終將擁有選擇人生的能力，他對劇組願意選擇高雄的部落美景，作為拍攝的重要一環，表達感謝。

他說，高雄市一個很多元的城市，有山有海，有各種不同的族群文化，帶領城市要更好，教育也是重要的一環，感謝在場的師長，為偏鄉教育的付出及努力。

清景麟教育基金會執行長楊佩琪表示，偏鄉教育與家庭教育，一直是基金會長期耕耘與重視的議題，「一個人可以走得快，一群人可以走得更遠」，希望大家一起關心教育，帶動更大的影響力。

高雄市議員、同時也是清景麟教育基金會董事的黃文益致詞時指出，如同劇中，除了看見校長用掌聲擦亮孩子的自信以外，看見家庭與社區的協力，孩子要上台演出前家長幫忙編織服裝，社區提供練習舞台，讓全村的人欣賞，要讓孩子有自信在適合的位子發光，不僅學校師長，家長、社區民眾，都可以一起來幫助我們的下一代更好。

導演楊智麟表示，「這是一部尋找信心的電影，不只孩子需要信心，校長、師長們，也很需要信心」。

他說，就像剛開始認識馬校長的時候，因為他的信心，帶領原聲合唱團站上世界舞台，但，他不是要鼓勵把每個孩子訓練成合唱團，而是給學生可以實現、改變他們未來命運一個教育的策略，最終的目的還是回歸教育本身。

(工商 )