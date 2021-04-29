台灣金融界首樁「金金併」進行備受矚目，日盛銀行工會向資方發出團體協約卻遭漠視；富邦金控今喊話，願意與日盛銀行工會代表見面，期盼了解各項訴求、傾聽日盛員工心聲，並擬於近期組成協商團隊，在尊重日盛銀行公司治理架構下，和日盛銀行共同積極與工會協商。

富邦金表示，3月30日交割後，雖然取得日盛金控已發行普通股股份總數53.84％，但目前尚未取得日盛金控實質經營權，以及掌握日盛金暨轄下各子公司的實際運作情況；為了創造勞資和諧環境，富邦金控樂意與日盛銀行工會代表見面，並組協商團隊。

富邦金控表示，員工是公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長；富邦進一步指出，將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境。

富邦金控強調，歷來曾有多次成功且平順的整併經驗，在整併後也成功發揮整合綜效，為同仁提供更大的舞台，為客戶提供更好的服務，富邦金喊話，「所有同仁都是富邦人」。

(中時 )